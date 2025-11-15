به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مهدی صباغ افزود: پیگیری واگذاری طرحهای مجتمع ایستگاهی سهروردی و خواجه عبدالله انصاری به پیمانکاران مترو ضرورت دارد. همچنین لازم است تمامی اطلاعات و مستندات طرح ها به‌طور دقیق و شفاف در سامانه‌های مربوطه ثبت شود تا روند اجرایی آنها با هماهنگی کامل پیش رود.



وی افزود:پیگیری‌های جدی برای تعریف طرحهای جدید در مناطق عبور خطوط ۸، ۹ و ۱۰ مترو آغاز شده است. برای این طرحها مکاتبات لازم با مناطق مربوطه انجام خواهد شد تا اراضی دارای سند مالکیت شناسایی و بررسی شوند.

اقدامات لازم برای کارشناسی مجتمع ایستگاهی صادقیه در حال انجام است و به سرعت مطالعات اولیه ایستگاه شهید رجائی از مشاور مربوطه دریافت خواهد شد تا طرح در کمترین زمان ممکن وارد مرحله اجرایی شود.

صباغ گفت:توسعه مجتمع‌های ایستگاهی نقش حیاتی در بهبود خدمات حمل‌ونقل و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد. ایستگاه‌های مترو به‌عنوان بخش‌های کلیدی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، نه تنها به تسهیل جابجایی مسافران کمک می‌کنند، بلکه به عنوان مراکز چندمنظوره شهری، نقش مهمی در توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت زندگی مردم دارند.