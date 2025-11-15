نیروگاه خورشیدی ۳۵ کیلوواتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران برای تأمین برق پایدار به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران گفت: راه اندازی این نیروگاه خورشیدی گامی بلند به سوی انرژی پاک است

علی اکبر حافظی نیا افزود: این طرح با ۵۶ پنل خورشیدی و در راستای تعهد به توسعه پایدار و الزامات انرژی‌های تجدید پذیر اجرا شد.

وی ادامه داد: این نیروگاه سالانه ۹۶ هزارو ۴۰۰ کیلووات‌ساعت برق تولید و بیش از ۱.۳ میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی ایجاد می‌کند.

حافظی نیا تصریح کرد: با تأمین اعتبار، احداث نیروگاه ۵۰۰ کیلوواتی برای پوشش سایر تأسیسات در دستور کار قرار دارد.

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، با تولید روزانه بیش از ۶۳۰ هزار بشکه نفت خام و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی، یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور است.