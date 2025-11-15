راه اندازی نیروگاه خورشیدی ۳۵ کیلوواتی در شرکت نفت و گاز گچساران
نیروگاه خورشیدی ۳۵ کیلوواتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران برای تأمین برق پایدار به بهره برداری رسید.
علی اکبر حافظی نیا افزود: این طرح با ۵۶ پنل خورشیدی و در راستای تعهد به توسعه پایدار و الزامات انرژیهای تجدید پذیر اجرا شد.
وی ادامه داد: این نیروگاه سالانه ۹۶ هزارو ۴۰۰ کیلوواتساعت برق تولید و بیش از ۱.۳ میلیارد ریال صرفهجویی اقتصادی ایجاد میکند.
حافظی نیا تصریح کرد: با تأمین اعتبار، احداث نیروگاه ۵۰۰ کیلوواتی برای پوشش سایر تأسیسات در دستور کار قرار دارد.
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران، با تولید روزانه بیش از ۶۳۰ هزار بشکه نفت خام و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی، یکی از ستونهای اصلی اقتصاد کشور است.
این شرکت با بیش از هزاران نیروی متخصص، همواره در خط مقدم بهینهسازی مصرف انرژی قرار داشته و طرح های خورشیدی را از سالهای گذشته در نواحی صنعتی بدون دسترسی به شبکه گسترش داده است.