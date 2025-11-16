پخش زنده
خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان برگزیده جایزه ترویج علم ۱۴۰۴ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در بیستوششمین دوره مراسم اهدای جوایز ترویج علم ایران که در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد، خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بهعنوان یکی از برگزیدگان ملی ترویج علم معرفی شد.
این مجموعه بهدلیل تلاشهای خلاقانه و هدفمند در توسعه ترویج علوم پایه، برقراری ارتباط مؤثر میان علم و جامعه، آموزش و انگیزش دانشآموزان و دانشپژوهان جوان و گسترش درک عمومی از اهمیت علم در زندگی روزمره موفق به دریافت تندیس و لوح سپاس انجمن ترویج علم ایران شد.
خانه علم زنجان طی سالهای اخیر با اجرای برنامههایی همچون کارگاههای عملی علوم، باشگاه دانشآموزی، برنامههای نجوم، رویدادهای علمی برای عموم، تورهای علمی و تولید محتوای آموزشی، نقش مؤثری در آشنایی نسل جوان با علوم پایه داشته و به یکی از فعالترین مراکز ترویج علم در کشور تبدیل شده است.