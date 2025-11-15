عبدالحسن مقتدایی به عنوان نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در پیگیری و هماهنگی توسعه استان خوزستان با تاکید بر منطقه اروند، منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، با حکمی از سوی سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، عبدالحسن مقتدایی به عنوان “نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در پیگیری و هماهنگی توسعه استان خوزستان با تاکید بر منطقه اروند” منصوب شد. متن این انتصاب به شرح زیر می‌باشد:

جناب آقای عبدالحسن مقتدایی

باسلام و احترام.

در راستای ماموریت‌های محوله به این سازمان در زمینه توسعه استان خوزستان، با توجه به جایگاه راهبردی و اهمیت والای این استان در توسعه ملی و منطقه‌ای و همچنین در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت در خصوص توسعه منطقه اروند و نظر به تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در پیگیری و هماهنگی توسعه استان خوزستان با تاکید بر منطقه اروند منصوب می‌شوید.

در همین راستا اهم ماموریت‌ها و وظایف جنابعالی به شرح ذیل ابلاغ می‌شود؛ اهم ماموریت‌ها و وظایف جنابعالی به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

مشارکت در تهیه سند توسعه استان خوزستان در هماهنگی با معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان

نظارت بر اجرای پروژه‌های اولویت دار توسعه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مرتبط با سند توسعه استان خوزستان با تاکید بر منطقه اروند

ارائه گزارش‌های دوره‌ای از روند پیشرفت برنامه‌ها و پروژه‌ها به جانشین محترم سازمان

ایجاد هماهنگی موثر میان دستگاه‌های اجرایی، منطقه آزاد اروند و استانداری خوزستان به منظور رفع موانع اجرایی و تسهیل فرآیند‌های توسعه‌ای

مشارکت در تدوین گزارش‌های تحلیلی برای تصمیم سازی در طرح ملی در هماهنگی با معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان

پیشنهاد راهکار‌های تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در چارچوب اسناد آمایش سرزمین و اهداف برنامه هفتم پیشرفت

حضور در جلسات، کارگروه‌ها و شورا‌های استانی مرتبط با موضوعات توسعه‌ای و اقتصادی خوزستان به عنوان نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

تعامل مستمر با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور هماهنگی‌های لازم استانی در راستای پیشرفت امور

امید است با تکال به خداوند متعال و در چارچوب جهت گیری‌های اسناد آمایش سرزمین و اهداف برنامه هفتم پیشرفت با اتخاذ تدابیر مناسب در انجام ماموریت‌های محوله موفق و موید باشید. لازم به ذکر است راهبری این موضوع در سطح سازمان برنامه و بودجه با جانشین محترم سازمان و معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای خواهد بود که انتظار بر هماهنگی کامل جنابعالی با ارکان فوق الذکر است.