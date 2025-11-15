پخش زنده
عبدالحسن مقتدایی به عنوان نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در پیگیری و هماهنگی توسعه استان خوزستان با تاکید بر منطقه اروند، منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، با حکمی از سوی سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، عبدالحسن مقتدایی به عنوان “نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در پیگیری و هماهنگی توسعه استان خوزستان با تاکید بر منطقه اروند” منصوب شد. متن این انتصاب به شرح زیر میباشد:
جناب آقای عبدالحسن مقتدایی
باسلام و احترام.
در راستای ماموریتهای محوله به این سازمان در زمینه توسعه استان خوزستان، با توجه به جایگاه راهبردی و اهمیت والای این استان در توسعه ملی و منطقهای و همچنین در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت در خصوص توسعه منطقه اروند و نظر به تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در پیگیری و هماهنگی توسعه استان خوزستان با تاکید بر منطقه اروند منصوب میشوید.
در همین راستا اهم ماموریتها و وظایف جنابعالی به شرح ذیل ابلاغ میشود؛ اهم ماموریتها و وظایف جنابعالی به شرح ذیل ابلاغ میشود:
مشارکت در تهیه سند توسعه استان خوزستان در هماهنگی با معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان
نظارت بر اجرای پروژههای اولویت دار توسعهای و تملک داراییهای سرمایهای مرتبط با سند توسعه استان خوزستان با تاکید بر منطقه اروند
ارائه گزارشهای دورهای از روند پیشرفت برنامهها و پروژهها به جانشین محترم سازمان
ایجاد هماهنگی موثر میان دستگاههای اجرایی، منطقه آزاد اروند و استانداری خوزستان به منظور رفع موانع اجرایی و تسهیل فرآیندهای توسعهای
مشارکت در تدوین گزارشهای تحلیلی برای تصمیم سازی در طرح ملی در هماهنگی با معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان
پیشنهاد راهکارهای تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی در چارچوب اسناد آمایش سرزمین و اهداف برنامه هفتم پیشرفت
حضور در جلسات، کارگروهها و شوراهای استانی مرتبط با موضوعات توسعهای و اقتصادی خوزستان به عنوان نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
تعامل مستمر با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور هماهنگیهای لازم استانی در راستای پیشرفت امور
امید است با تکال به خداوند متعال و در چارچوب جهت گیریهای اسناد آمایش سرزمین و اهداف برنامه هفتم پیشرفت با اتخاذ تدابیر مناسب در انجام ماموریتهای محوله موفق و موید باشید. لازم به ذکر است راهبری این موضوع در سطح سازمان برنامه و بودجه با جانشین محترم سازمان و معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای خواهد بود که انتظار بر هماهنگی کامل جنابعالی با ارکان فوق الذکر است.