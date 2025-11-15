پخش زنده
امروز: -
مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران از واگذاری ۵۳۰ هزار متر مربع زمین در شهرستانهای این استان برای مدرسه سازی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یوسف بهارلو گفت: با واگذاری این مقدار زمین, ۱۶۷ آموزشگاه احداث خواهد شد.
به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران, ۲۵۰۰ کلاس درس در آینده نزدیک ساخته و تحویل اداره های کل آموزش و پرورش استان تهران می شود. بهارلو افزود: بیش از ۷۰۰ کلاس درس نیاز ضروری آموزش و پرورش استان تهران است که به نوسازی مدارس اعلام شده است تا مهر سال آینده در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران افزود: با اضافه شدن این تعداد کلاس درس , تعدادی از مدارس دو نوبته استان تهران کاهش می یابد.