به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یوسف بهارلو گفت: با واگذاری این مقدار زمین, ۱۶۷ آموزشگاه احداث خواهد شد.

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران, ۲۵۰۰ کلاس درس در آینده نزدیک ساخته و تحویل اداره های کل آموزش و پرورش استان تهران می شود. بهارلو افزود: بیش از ۷۰۰ کلاس درس نیاز ضروری آموزش و پرورش استان تهران است که به نوسازی مدارس اعلام شده است تا مهر سال آینده در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران افزود: با اضافه شدن این تعداد کلاس درس , تعدادی از مدارس دو نوبته استان تهران کاهش می یابد.