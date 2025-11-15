در نشست مدیران شهر‌های جدید و نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، روند مناسب‌سازی فضا‌های شهری و ساختمان‌ها برای معلولان و سالمندان بررسی شد و بر ضرورت بازنگری مقررات برای ارتقای دسترس‌پذیری تأکید گردید.

بهگزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست بررسی وضعیت مناسب‌سازی فضاهای شهری و ساختمان‌ها برای معلولان و توان‌یابان در شهرهای جدید با حضور مدیران شرکت عمران شهرهای جدید و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برگزار شد.

در این جلسه، گزارش جامعی از اقدامات انجام‌شده در ساختمان شرکت مادر و مجموعه شهرهای جدید ارائه گردید. حاضران بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مصوب، رفع موانع حرکتی و تقویت دسترس‌پذیری برای معلولین و سالمندان تأکید کردند.

همچنین موضوعاتی مانند گسترش فعالیت‌های فرهنگی، توسعه فضاهای تعاملی شهری ویژه سالمندان و ارتقای همکاری بین دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان بر نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی ضوابط موجود در اسناد فرادست مرتبط با مناسب‌سازی شهری تأکید ویژه داشتند.

در ادامه جلسه، حاضران از ساختمان شرکت مادر بازدید کرده و اقدامات انجام‌شده در زمینه مناسب‌سازی را مورد ارزیابی قرار دادند. این اقدامات مورد تأیید قرار گرفت اما پیشنهادهایی برای بهبود بیشتر ارائه شد.

برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای آگاهی و مهارت کارکنان در حوزه مناسب‌سازی نیز از دیگر مصوبات جلسه بود. این دوره‌ها قرار است به‌عنوان بخشی از برنامه‌های آتی شرکت عمران شهرهای جدید در دستور کار قرار گیرد.