پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه کفت: یگان سیار پارک ملی بهصورت مستمر اقدام به گشت، کنترل و پایش عرصههای این منطقه حفاظتشده میکند تا از وقوع تخلفات محیط زیستی و صدمات به اکوسیستم جلوگیری شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،بهزاد شیر پنجه افزود: این گشتها شامل بازرسی از مناطق حساس، پایش حیاتوحش، بررسی وضعیت پوشش گیاهی و کنترل فعالیتهای انسانی در محدوده پارک است.
شیرپنجه گفت:هدف از اجرای این برنامهها، حفظ تنوع زیستی، جلوگیری از تخریب زیستگاهها و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات محیط زیستی است.
وی با اشاره به اهمیت همکاری شهروندان و دوستداران طبیعت تأکید کرد:همه افراد میتوانند در حفاظت از این پارک ملی نقش مؤثر داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به اداره اطلاع دهند.
رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه همچنین یادآور شد که گشتهای سیار بهصورت روزانه و شبانه انجام میشوند و با استفاده از تجهیزات پایش، وضعیت اکوسیستم و فعالیتهای انسانی بهطور مستمر رصد میشود تا ضمن پیشگیری از تخلفات، زمینه مدیریت پایدار این زیستبوم فراهم شود.