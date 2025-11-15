به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان صالح‌آباد گفت: اولین کاروان راهیان نور دانش آموزی در سال تحصیلی جدید، در قالب کاروانی ۴۴ نفره، با بدرقه جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، مسئول دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش وپرورش وجمعی دیگر ازمسئولان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

یاسر رسولی با اشاره به این موضوع که هر دانش آموز می‌تواند در این سفر چند روزه یک سفیر باشد، افزود: دانش آموزان می‌توانند با برداشت و آموزه‌هایی که در این سفر معنوی کسب می‌کند، آن را در قالب نوشتار مکتوب کنند تا یک گنجینه دل نوشته از این سفر معنوی را داشته باشند و حوزه پرورشی نیز در این راستا نوشته‌های آنان را ثبت و ضبط کند.

وی افزود: دانش‌آموزان قرار است در این اردو علاوه بر بازدید از سد کرخه به عنوان الگوی پیشرفت انقلاب اسلامی از یادمان شهدای شلمچه، اروندرود، هویزه و فتح المبین دیدن کنند.