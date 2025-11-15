امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پایان رویداد ملی ایران جان، خراسان جنوبی ایران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۴- ۱۷:۰۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اقتدار پهپاد ایرانی
اقتدار پهپاد ایرانی
۱۴۰۴-۰۸-۲۲
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۱۴۰۴-۰۸-۲۲
الگوی آشوب
الگوی آشوب
۱۴۰۴-۰۸-۲۲
دادرسی زمانبر در دادگاه‌ها
دادرسی زمانبر در دادگاه‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۲۱
خبرهای مرتبط

محدودیت منابع مالی، عامل کندی اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی در خراسان جنوبی

قدردانی از مردم و عوامل صدا و سیمای خراسان جنوبی

روایتی متفاوت از شرق کشور؛ وقتی ایران‌جان به خاوران رسید

پیوندی ازجنس خدمت بی منت درحوزه سلامت درمناطق محروم آذربایجان غربی وخراسان جنوبی

ایران جان واشتراک در آداب ورسوم مشترک خراسان جنوبی وسیستان وبلوچستان

برچسب ها: ایران جان ، خراسان جنوبی ، سازمان صداوسیما
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 