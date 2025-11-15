با حضور اعضای کارگروه مخاطرات زیست‌محیطی شهرستان تکاب شامل نمایندگان محیط زیست، شبکه بهداشت، منابع آب، آب و فاضلاب، مدیران شهرک، نیروی انتظامی و صنعت و معدن، مخاطرات زیست‌محیطی و آلایندگی‌های واحدهای صنعتی شهرک شهید فکری تکاب بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،محمدرضا صادقیان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب، گفت:در کنار حمایت از تولید، صنعت و اشتغال، باید امنیت غذایی و سلامت محیط زیست در اولویت باشد و نباید به بهانه تولید، بهداشت عمومی و حقوق مردم به خطر بیفتد.

وی افزود:واحد‌های آلاینده صنعتی شناسایی شده و پس از صدور اخطار‌های قانونی، در صورت عدم رعایت الزامات زیست‌محیطی و پیش تصفیه، به عنوان ترک فعل به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

صادقیان خاطرنشان کرد که هدایت فاضلاب‌های صنعتی به پایین دست شهرک به دلیل عدم اجرای سیستم جمع‌آوری و تصفیه، موجب بروز مشکلات اجتماعی، بهداشتی و زیست‌محیطی شده است و این موضوع باید توسط دستگاه‌های متولی تعیین تکلیف شود.

وی همچنین تأکید کرد:اگر واحد تولیدی یا صنعتی در محدوده استاندارد قرار داشته باشد و فعالیت غیر استاندارد انجام دهد، طبق پایش‌ها، صدور اخطاریه‌ها، پیگیری و ثبت در فهرست صنایع آلاینده، با برخورد حقوقی و ارجاع پرونده به مراجع قضایی موارد به دقت رصد خواهد شد.

صادقیان یادآور شد که فاضلاب‌های صنعتی حاوی مواد شیمیایی، فلزات سنگین و مواد آلی می‌توانند منابع آبی و محیط زیست را به شدت تهدید کنند و تصفیه مناسب پساب‌ها از آلوده شدن آب‌های سطحی و زیرزمینی جلوگیری کرده و به حفظ اکوسیستم‌های طبیعی کمک می‌کند.

وی افزود:بسیاری از آب‌های مورد استفاده در صنایع پس از مصرف به فاضلاب تبدیل می‌شوند و مدیریت صحیح این پساب‌ها برای حفاظت از محیط زیست و سلامت عمومی ضروری است.