به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های شهداب یزد و تیم ملی در دیدار پایانی لیگ برتر نوجوانان که به میزبانی گرگان برگزار شد، به مصاف هم رفتند که یزدی‌ها موفق به شکست تیم ملی شدند.

بلندقامتان یزدی در این دیدار با نتیجه سه بر یک پیروز شده و مقام قهرمانی مسابقات را از آن خود کردند.

شهداب دست اول را ۲۵ ـ ۱۸ واگذار کرد، اما در دست‌های دوم تا چهارم موفق شد ۲۵ ـ ۱۸، ۲۵ ـ ۲۲ و ۲۵ ـ ۱۴ بر حریف فائق آید.

بدین ترتیب، شهداب یزد پس از باشگاه پیکان تهران، به دومین باشگاه تاریخ والیبال ایران تبدیل شد که توانسته است در تمامی رده‌های سنی به مقام قهرمانی کشور دست یابد.