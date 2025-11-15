مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: معاملات عادی و قولنامه‌ای فاقد اعتبار حقوقی هستند و به دلیل عدم ثبت در سامانه‌های رسمی، زمینه‌ساز بروز اختلافات، فروش ملک به چند نفر و تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زمان خوب بیان کرد: طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هرگونه نقل‌ و انتقال مربوط به املاک و اراضی باید از مسیر رسمی و در چارچوب قوانین ثبتی انجام شود.

وی افزود: انتقال رسمی مالکیت در دفترخانه تنها مسیری است که کنترل وضعیت بازداشت، رهن، ممنوعیت‌های قانونی، اصالت مالکیت و احراز هویت طرفین را تضمین می‌کند و چنین استعلام و بررسی در معاملات غیررسمی وجود ندارد.

خوب ادامه داد: ثبت پیش‌نویس معامله به‌صورت برخط و صدور کد رهگیری، مرحله اول و الزامی انجام معامله است و انتقال مالکیت باید در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود به همین دلیل رعایت دقیق این فرآیند نقش اصلی در شفافیت معاملات و جلوگیری از معارضات ملکی دارد.

وی با تاکید بر اهمیت اتصال بنگاه‌های معاملات ملکی به سامانه کاتب اظهار کرد: مردم برای انجام معاملات خود باید به مشاوران املاکی مراجعه کنند که دارای پروانه معتبر بوده و به سامانه کاتب متصل هستند و مراجعه به واحدهای فاقد اتصال به این سامانه، موجب اخلال در تکمیل فرآیند انتقال رسمی در دفترخانه خواهد شد.

قانون الزام از تیرماه سال گذشته برای ثبت قانونی اسناد بر بستر سامانه کاتب لازم الاجرا شد و طبق گفته معاون دادگستری خوزستان تاکنون حدود ۸۰ درصد مشاوران املاک‌ خوزستان به این سامانه متصل شدند.