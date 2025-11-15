پخش زنده
رئیس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: در روزهای آینده فرآیند انتخاب شهردار این کلانشهر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمد مهدی مطیعی در دیداردر دیدار با آیتالله موسوی جزایری، زعیم حوزههای علمیه استان خوزستان، با قدردانی از مدیریت هوشمندانه و مقتدرانه و حضور مؤثر ایشان در جریان اتفاقات اخیر گفت : از طرف خودم و اعضای شورای شهر، بابت مدیریت بی بدلیل و حضور فعال و بهموقع حضرتعالی در وسط میدان، صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. تلاشهای شبانهروزی شما در شرایط سخت، ستودنی بود.
وی همچنین با قدردانی از استاندار و تیم مدیریتی استان، افزود: استاندار خوزستان با اقدامات مناسب و بهموقع، مسائل و جریانات را به خوبی کنترل و این مدیریت قابل ستایش است.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز با اشاره به توصیههای آیتالله موسوی جزایری درباره اتحاد و وفاق، از انتخاب سرپرست جدید شهرداری اهواز خبر داد و گفت: پس از استعفای آقای امینی، اعضای شورا با برگزاری جلسات متعدد، در نهایت آقای کوروش حسینیزاده را به عنوان سرپرست شهرداری اهواز انتخاب کردند. وی از مدیران با سابقه و دارای رزومه خوب است و امیدواریم با همراهی اعضای محترم شورا، از این مقطع نیز عبور کنیم
مطیعی گفت : اعضای شورای شهر اهواز با توافق کامل تأکید دارند که جلسات منظمی از روزهای آینده برگزار تا فضای همدلی برای انتخاب نهایی شهردار اهواز فراهم شود.