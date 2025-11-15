به مناسبت هفته کتاب، بر اهمیت مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در سلماس تأکید شد.

کتاب، محور رشد فرهنگی و اجتماعی سلماس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،حجت الاسلام سید ابراهیم طباطبایی امام جمعه سلماس در این بازدید گفت: کتاب عامل رشد فکری جامعه است و باید نسل جوان را به مطالعه بیشتر تشویق کنیم.

او همچنین افزود: کتاب به عنوان منبعی ارزشمند، همیشه راه‌گشای انسان‌ها بوده و هست

علی علایی، فرماندار سلماس نیز با اشاره به برنامه‌های آینده گفت: ما در تلاشیم تا زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان را تقویت کنیم و امکانات دیجیتال برای دسترسی آسان‌تر به منابع علمی فراهم آوریم.

اوهمچنین از حمایت از نویسندگان محلی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در کتابخانه‌ها خبر داد و افزود: با این اقدامات دسترسی به کتاب و منابع علمی برای همه شهروندان تسهیل خواهد شد.

شهرستان سلماس ۷ کتابخانه عمومی دارد