به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهید علی‌اکبر کمال سال ۱۳۳۴ در آران و بیدگل به دنیا آمد و در سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر به شهادت رسید. پیکر مطهر او پس از ۱۳ سال، در سال ۱۳۷۵ از منطقه طلائیه به آران و بیدگل منتقل و در گلزار شهدای حرم هلال‌بن‌علی (ع) به خاک سپرده شد.

شهید کمال در بخشی از وصیت‌نامه خود چنین نوشته است: سفارش من به امّت شهیدپرور این است که به سخنان امام عزیزمان گوش فرا داده و فرمایش‌های گهربار او را به مرحله عمل درآورید و همیشه در صحنه حاضر باشید.