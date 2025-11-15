نخستین فراخوان جشنواره بین‌المللی عکس «ایرانِ جوان» با محوریت بازنمایی هویت، نشاط و حضور اجتماعی جوانان ایرانی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اعلام کرد: این جشنواره در چند بخش مجزا با محور‌های داخلی، بین‌الملل و بخش ویژه «زعفران» برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تا سوم آذرماه ۱۴۰۴ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

این جشنواره با چهار بخش متنوع شامل «تصویر جوان ایرانی»، «بخش موبایل»، «جهانِ جوان» و بخش ویژه «زعفران؛ گرمابخش خانواده‌های ایرانی» برگزار می‌شود.

در بخش «تصویر جوان ایرانی»، آثار در دو قالب عکاسی با دوربین و عکاسی با موبایل دریافت می‌شود. بخش بین‌الملل جشنواره با عنوان «جهانِ جوان» نیز برای عکاسان داخلی و خارجی در هر دو شیوه عکاسی آزاد است.

همچنین بخش ویژه با محور «زعفران» به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور، آثار مرتبط را در قالب دوربینی و موبایلی می‌پذیرد.