به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون سیاسی اجتماعی استانداری زنجان گفت : مهلت قانونی استعفای مدیران و مسئولانی که قصد نامزدی در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها را دارند، از ۲۴ آبان آغاز شده و تا ۳۰ آبان ادامه دارد. بر اساس قانون، داوطلبان باید حداکثر سه ماه پیش از شروع ثبت‌نام از سمت خود کناره‌گیری کرده و تأییدیه رسمی استعفای خود را دریافت کنند.

موسوی افزود : داوطلبان باید پیش از روز ثبت‌نام علاوه بر استعفا، گواهی عدم سوءپیشینه معتبر ارائه دهند. زمان ثبت‌نام این دوره از ۴ تا ۳۰ بهمن تعیین شده است.

براین اساس داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی روستا از امروز بیست و چهارم لغایت سی‌ام آبان مهلت دارند به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی WWW.ADLIRAN.IR و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه و نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام کنند.

در استان زنجان ۷۲۲ روستا واجد شرایط برگزاری انتخابات هستند؛ روستا‌هایی که بیش از ۲۰ خانوار یا بیش از ۱۰۰ نفر جمعیت داشته باشند.

با توجه به اهمیت شوراهای روستایی در توسعه پایدار مناطق روستایی، تعداد اعضای شوراها و شرایط تحصیلی داوطلبان بر اساس جمعیت هر روستا تعیین شده است. روستاهای با جمعیت بالای ۱۵۰۰ نفر دارای شورای پنج‌نفره و روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر دارای شورای سه‌نفره هستند.

همچنین شرایط تحصیلی داوطلبان نقش مهمی در توانمندسازی شوراها دارد؛ در روستاهای تا ۲۰۰ نفر، حداقل سواد خواندن و نوشتن برای داوطلبان کافی است، اما در روستاهای با بیش از ۲۰۰ خانوار، حداقل مدرک دیپلم الزامی است.

در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌های استان زنجان، بیش از ۲۲۰۰ عضو شورا برای مدیریت و آبادانی روستا‌های استان انتخاب خواهند شد.