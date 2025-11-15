به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: ازلحظاتی پیش بارش پراکنده باران در شهر‌های شمالی آران وبیدگل ونیاسر آغاز شده و فعالیت این سامانه بارشی تا اوایل صبح فردا در مناطق غربی وجنوب استان پیش بینی شد.

لیلا امینی افزود: انتظار می‌رود در ارتفاعات غرب استان برف ببارد.

وی گفت: برای فردا دمای هوا در مناطق فریدونشهر، بویین میاندشت، چادگان و گلپایگان و خوانسار، فرودگاه شهید بهشتی، میمه، زرین شهر، شاهین شهروکبوتر آباد به زیر صفر درجه سانتی گراد می‌رسد.