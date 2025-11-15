به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی رحیمی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو تعداد ۱۰۰ راس گوسفند که فاقد هرگونه مجوز بود را کشف کردند. کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد که در این زمینه راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.