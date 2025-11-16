آفرود سواران کشور در مسابقات مهیج و دیدنی رمل نوردی در شرق اصفهان با هم به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این رقابت پرهیجان بیش از ۶۰ آفرود سوار حرفه‌ای در قالب ۱۲ تیم از سراسر کشور در کویر شرق اصفهان با هم رقابت کردند.

این نخستین رقابت رمل نوردی کشور بود که آفرود سواران به صورت حرفه‌ای و با شرایط کاملا استاندارد مطابق با رقابت‌های جهانی مسیر مسابقه را پیموندند.

در این مسابقات اتومبیلرانان مسیری ۱۲۰ کیلومتری همراه با نقشه خوانی را در در کویر منطقه شرق اصفهان را در چندین مرحله از شهرستان ورزنه تا شهرستان جرقویه را طی کردند.

در پایان این رقابت جذاب تیم اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم‌های قم الف و قم ب هم دوم و سوم شدند.