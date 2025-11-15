به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پل کول در بخش شهیون شهرستان دزفول ، به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های عمران عشایر کشور است که بر روی رودخانه بختیاری احداث شده است.

این پل ضمن ایجاد امکان تردد بین حوزه‌های عشایری شهرستان‌های دزفول و الیگودرز، مسیر تردد و کوچ ۲ هزار خانواده عشایری را تسهیل می‌کند.

این پل به طول ۹۰ متر بر روی رودخانه بختیاری و با اعتبار حدود ۷۵۰ میلیارد ریال از منابع ملی و استانی به اجرا رسیده است.

پل کول بصورت رسمی افتتاح نشده است و با دستور مدیرکل امور عشایر برای فصل کوچ بهاره عشایر بطور موقت بازگشایی شد و بعد از بازگشایی موقت، در حال حاضر نواقص این پروژه تکمیل و بزودی با حضور مسئولین کشوری و استانی به بهره‌برداری می‌رسد.

عشایر منطقه در سال‌های گذشته این مسیر را با کمک وسایل دست‌سازی همچون طناب و گرگر طی می‌کردند که متاسفانه همیشه شاهد تلفات احشام، لوازم زندگی آنها و سقوط به درون رودخانه بودند.