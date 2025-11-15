معاون علمی رئیس‌جمهور با انتقاد از وضعیت فعلی مرکز رشد جهرم، اعطا بسته حمایتی ۳۰ میلیارد تومانی را مشروط به تکمیل آن تا فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در نشست مشترکی با حضور مسئولان استان در فرمانداری جهرم با انتقاد از وضعیت فعلی مرکز رشد جهرم، که یکی از اولین مراکز رشد کشور محسوب می‌شود، گفت: در صورتی که این مرکز رشد تا اول فروردین‌ ۱۴۰۵ تکمیل شود، از حمایت ۳۰ میلیارد تومانی معاونت علمی و استانداری برخوردار خواهد شد؛ ۲۰ میلیارد تومان توسط معاونت علمی و ۱۰ میلیارد تومان توسط فرمانداری تأمین می‌شود.

حسین افشین با اشاره به اینکه مشکلی از لحاظ مالی برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان و طرح‌های فناورانه نداریم، گفت: اکنون حدود ۱۰۰ همت اوراق توسعه فناوری در اختیار داریم که سهم بزرگی در حمایت از دانش‌بنیان‌ها است.

به گفته افشین، طرح نوشناس آماده حمایت فعالانه از شرکت‌های مستعد در مرکز رشد جهرم برای ارتقا به مرحله دانش‌بنیانی هستند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین به مسئله ماده ۱۶ قانون حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و توضیح داد: بر اساس این قانون تا پایان برنامه ششم توسعه، کالای نمونه داخلی ممنوع بود این ماده با ورود به برنامه هفتم توسعه به صورت خودکار از بین رفته است، اما معاونت علمی پارسال درخواست رسمی به مجلس ارسال کرده است تا این قانون تا پایان برنامه هفتم توسعه نیز تمدید شود تا شرکت‌ها از این حمایت بهره‌مند شوند.