پخش زنده
امروز: -
نخستین جشنواره فرهنگی و هنری «سیاچمانه» با استقبال مردم و هنرمندان عرصه موسیقی در سروآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، جشنوارهای که هدف آن زنده نگهداشتن موسیقی اصیل هورامی و پاسداشت گویش، شعر و آواهای کهن این دیار است.
در این آیین، هنرمندان برجسته از شهرها و روستاهای مختلف منطقه هورامان، با اجرای قطعاتی از موسیقی سنتی، جلوهای از هویت فرهنگی کردستان را به نمایش گذاشتند.
یکی از بخشهای ویژه این جشنواره، تجلیل از استاد عثمان خالدی، مشهور به عثمان هورامی بود؛ هنرمندی که سالها عمر خود را صرف حفظ و گسترش سیاچمانه و فرهنگ موسیقایی منطقه کرده است.
عارفی فرماندار سروآباد در این مراسم گفت:امروز برای اولین بار شاهد برگزاری جشنواره سیاوچمانه که از آواهای منطقه اورامان است و به گواه تاریخ سیاوچمانه یکی میراثهای تاریخی ایران و به ویژه کردستان است و انشالله بتوانیم با برگزاری چنین جشنوارههای نسل قدیم و جدید رو پیوند دهیم.
دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در پایان این مراسم افزود:یکی از رسالتها و صیانتهای ما حمایت از آیینها و سنتهای محلی این منطقه میباشد؛ که اینها هویت ساز هستند و این فرهنگهای بین اقوام را نشان دهیم.