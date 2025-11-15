پخش زنده
رئیس شبکه بهداشت انقلاب شیراز گفت: عدهای افراد سودجو با استفاده از پودر تقلبی، عصاره زعفران را در مراکز مواد غذایی توزیع میکردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کیانفر افزود: بعد از آزمایش این مواد تقلبی مشخص شد که مادهای نامعلوم و خطرناک در آن استفاده شده که قابلیت خوراکی ندارد و استفاده از این عصارههای تقلبی باعث ایجاد سرطان کبد میشود.
مسول شبکه بهداشت انقلاب شیراز افزود: این مواد در برخی سوپر مارکتها و برخی اغذیه فروشیهای شیراز توزیع شده و قرار است در طرح ضربتی همه مواد تقلبی در شیراز جمع آوری و پرونده این افراد سود جو به مراجع قضایی ارجاع داده شود.