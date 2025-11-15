بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام سید محمدرضا موسوی در جمع خبرنگاران از آغاز فراخوان شرکت در دومین جشنواره بینالمللی معروف با محوریت فیلمسازی و پادکست خبر داد که هدف آن ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با ابزارهای نوین رسانهای است.
به گفته وی، این دوره جشنواره بر قالبهایی اثرگذار همچون فیلم کوتاه، مستند، پویانمایی، پادکست و نماهنگ تمرکز ویژه دارد که انتخاب این قالبها به دلیل جذابیت بصری، قدرت روایتگری و توان بالای اشتراکگذاری در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی صورت گرفته است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اضافه کرد: هدف از برگزاری جشنواره فقط تولید اثر هنری نیست؛ بلکه ایجاد فضایی برای گفتوگو، همافزایی و جریانسازی فرهنگی میان هنرمندان، فعالان رسانه و شهروندان پیرامون دغدغههای اجتماعی و دینی است.
وی گفت: براساس اعلام دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر، فراخوان جشنواره از ۱۷ آبان منتشر شده و آخرین مهلت ارسال آثار ۱۲ دی خواهد بود و آثار برگزیده در ۳۰ دی اعلام و مراسم اصلی جشنواره در بهمن امسال با حضور برترین آثار و فعالان عرصه رسانه برگزار میشود.
به گفته حجتالاسلام موسوی، موضوع امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم، سیره اهل بیت (ع) و بزرگان دین، یکی از اصلیترین محورهای جشنواره است تا پیوند هنر و معنا در سطح جامعه تقویت شود وجایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیره و سبک زندگی شهیدان، محور دیگر این جشنواره است که بر الهام از منش ایثار و مقاومت شهدا تأکید دارد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر افزود: بررسی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در تعاملات اجتماعی و نقش آن در تحکیم حکمرانی دینی از دیگر محورهای مهم این رویداد فرهنگی است.
وی اظهار کرد: عدالت اجتماعی و صرفهجویی، از منظومه بحث جشنواره خارج نشده است. نقش امر به معروف و نهی از منکر در تحقق عدالت و اصلاح الگوی مصرف مورد توجه آثار خواهد بود.
حجتالاسلام موسوی تصریح کرد: تأثیر این فرهنگ در تمدنسازی نوین اسلامی، همچنین اشاعه فرهنگ حیا و زیست عفیفانه از محورهای کلیدی جشنواره است.
مسئولیتپذیری مسلمانان نسبت به مسائل انسانی، پیامدهای بیتفاوتی اجتماعی، جایگاه مسئولیتپذیری اجتماعی و مطالبهگری مسئولانه در ارتقای ساختار اداری از موضوعات دیگر جشنواره است که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر بر آنها تاکید کرد.
وی گفت: مسائل غزه و مسئولیتپذیری مسلمانان نسبت به تحولات روز جهان اسلام نیز در محورهای جشنواره قرار دارد و فرصت مناسبی برای ابراز هنرمندانه دغدغههای جهانی مسلمانان فراهم شده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر اظهار کرد: آثار ارسالی باید در ارتباط با این محورهای تخصصی بوده و ضمن توجه به ارزشهای بومی و ملی، بتوانند مخاطبان داخلی و خارجی را در شبکههای اجتماعی و رسانهها تحت تاثیر قرار دهند.
وی با تأکید بر محوریت فرهنگسازی، بیان کرد: جشنواره «معروف» بستر مناسبی برای الگوسازی آثار متعهد، ارتقای آگاهی عمومی، افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی، و تقویت جریان مطالبهگری با ابعاد فرهنگی و هنری در سطح جامعه است.
حجتالاسلام موسوی ضمن دعوت عموم هنرمندان، فعالان رسانهای و متعهدان فضای مجازی به شرکت فعال در جشنواره، اعلام کرد: محورهای رویداد مبتنی بر مفاهیم اسلامی و ارزشهای اجتماعی بوده و آثار برگزیده علاوه بر معرفی، زمینه انتشار سراسری در رسانه ملی و شبکههای اجتماعی را خواهند داشت.
وی با اشاره به نگاه پدرانه و حمایتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر، افزود: این ستاد دستگاهی نظارتی و حاکمیتی است، اما مأموریت خود را نه با هدف مچگیری، بلکه برای کمک به مجموعهها، رفع موانع و حل مشکلات اداری پیگیری میکند. به همین دلیل ورود به همه دستگاههای اجرایی، حاکمیتی و حتی فصلی طبق قانون مجاز است و هدف اصلی، تسهیل انجام وظایف و خدمترسانی بهتر به مردم است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با بیان اینکه همه مسئولان استان بوشهر همدل و همراه هستند، یادآور شد: شورای امر به معروف در همه دستگاهها بر اساس قانون تشکیل میشود و ستاد با مسئولان امنیتی، انتظامی، سپاه پاسداران، نهادهای فرهنگی و اداری تعامل نزدیک دارد. جلسات سهماهه ستاد با حضور نماینده ولیفقیه، استاندار، فرماندهان سپاه و انتظامی، مسئولان شهری، دو نماینده مجلس و دادستان برگزار شده و مصوبات آن لازمالاجراست.
وی اظهار کرد: ستاد دو بازوی اصلی دارد؛ یکی تشکلهای مردمی که با مطالبهگری و حمایت معنوی، پشتیبان اقدامات ستاد هستند و دیگری دستگاههای اجرایی که مصوبات ستاد را اجرایی میکنند. دبیرخانه ستاد با آموزش تشکلها و استفاده از ظرفیت مردمی، توانسته بسیاری از مسائل را پیگیری و حل کند.
موسوی بر توجه ویژه ستاد به نقش هنر و رسانه در پیشبرد اهداف فرهنگی تأکید کرد و از تعامل مؤثر با هنرمندان و فعالان رسانهای استان سخن گفت.
به گفته وی، هنرمندان جوان این عرصه، نقش پویایی در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر ایفا میکنند و ستاد حمایت خود را از آنها ادامه خواهد داد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با اشاره به سیاستگذاریهای کلان استانی و اجرای برنامههای فرهنگی، به برگزاری دورههای آموزشی، همایشها و اقدامات ایجابی و تذکرات لسانی در دستگاهها اشاره کرد که با هدف ایجاد جامعه پویا و رشد نظام اسلامی دنبال میشود.