فراخوان جشنواره بین‌المللی «معروف» با محوریت فیلم‌سازی و پادکست

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با اشاره به تدوین جشنواره بین‌المللی «معروف» در ۱۲ محور تخصصی، گفت: این جشنواره با هدف ارتقای آگاهی اجتماعی، ایجاد بستر گفت‌و‌گو میان هنرمندان و جامعه و ترویج فرهنگ این فریضه الهی برگزار می‌شود.