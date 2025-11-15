توفان کلودیا که از اسپانیا به راه افتاده به انگلیس رسیده و با پیامد‌های گسترده، بخش‌هایی از این کشور را زیر فشار شدید قرار داده است و تاکنون ۲۸۸ هشدار جاری شدن سیل و طغیان رودخانه‌ها صادر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، سازمان محیط زیست انگلیس در پی ورود توفان کلودیا به این کشور برای برخی مناطق وضعیت اضطراری با خطر جانی اعلام کرد. تا این زمان بیش از صد آبگرفتگی معابر و ساختمان ها، طغیان رودخانه‌ها و پرتاب اشیاء از ساختمان‌ها و شکستن درختان گزارش شده است. از مردم خواسته شده است به جز در موارد ضروری از منازل خود خارج نشوند و به ویژه از کانون اصلی عبور توفان دوری کنند.

در جنوب ولز حادثه بزرگ گزارش شده و آبگرفتگی معابر و ساختمان‌ها موجب تخلیه ده‌ها ساختمان شده است.

رسانه‌های محلی اعلام کردند دیشب مردم با تراکتور‌های خودشان افراد گرفتار در ساختمان ها‌ی در محاصره سیل را به محل امن منتقل کردند.

برخی راه‌های ارتباطی به علت آب گرفتگی مسدود شده و حمل و نقل را در برخی نقاط مختل کرده است.

ده‌ها خانه در محاصره سیل قرار دارند و ساکنان برخی از آنها تخلیه شدند.

توفان کلودیا در خطوط ریلی انگلیس نیز اختلال شدید ایجاد کرده و برنامه سفر قطار‌ها به علت آب گرفتگی برخی مناطق و کاهش سرعت قطار‌ها به هم ریخته و برخی نیز لغو شده است.

این توفان برخی پرواز‌ها را نیز لغو و در سفر‌های هوایی نیز اختلالاتی ایجاد کرده است.

توفان کلودیا برق صد‌ها مشترک اعم از خانه ها، محل‌های کسب و کار و ادارات را نیزبه ویژه در جنوب ولز و ایرلند قطع کرده و خدمات عمومی را تحت تاثیر قرار داده یا مختل کرده است.

این توفان ده‌ها اصله درخت را ریشه کن کرد یا شکست که فرو افتادن برخی ازآن‌ها بر روی جاده‌ها موجب قطع راه‌ها شده است.

توفان کلودیا به علت مواج کردن دریا فعالیت برخی خطوط کشتیرانی را نیز فلج کرده است.

شرکت‌های امداد خودرو با اشاره به ده‌ها تماس شهروندان برای دریافت کمک‌های امدادی و نجات خودرو‌ها از محاصره سیلاب، از مردم خواستند به جز در موارد ضروری از انجام سفر‌ها خودداری کنند.

به بیمارستان‌ها و سازمان‌های امدادی به ویژه در کانون‌های اصلی توفان، فرمان آماده باش داده شده است.

کارشناسان محیط زیست، تغییرات اقلیمی و بی توجهی به پیامد‌های آن را از جمله علت‌های وقوع اینگونه توفان‌ها می‌دانند.