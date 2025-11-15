مهلت نام نویسی فیلمهای جشنواره ۴۴ فیلم فجر تا فردا
مهلت نام نویسی فیلمها در چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر فردا یک شنبه ۲۵ آبان به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، فرصت ثبت نام فیلمها در این دوره جشنواره که از شنبه ۱۷ آبان آغاز شده است فردا ۲۵ آبان ماه به پایان میرسد.
بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ساعت ۲۴ یکشنبه سامانه ثبت نام بسته می شود و این مهلت تمدید نخواهد شد.
تهیهکنندگان آثار متقاضی حضور در بخش اصلی این دوره جشنواره میتوانند در زمان باقیمانده با مراجعه به سامانهی
جشنواره www.fajrfilmfestival.com مراحل ثبتِ نام اثر را تکمیل نمایند.
چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر بهمن ماه سال جاری به دبیری منوچهر شاهسواری برگزار میشود.