پخش زنده
امروز: -
در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام بر مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و ضرورت تکریم اربابرجوع، تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، اعضاءدرباره ساخت و سازهای غیرمجاز و نبود نظارت کافی از سوی سازمان نظام مهندسی، شهرداری و راه و شهرسازی در موضوعاتی مانند: اضافه تراکم و استفاده از نقشههای دوم و نیز برخورد نامناسب برخی کارکنان با اربابرجوع، بحث و تبادل نظر شد.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه ایلام دراین نشست، ساخت و سازهای غیرمجاز را از مصادیق «منکر جامعه امروز» دانست و گفت: نبود امکاناتی مانند: پارکینگ، مسجد و سایر زیرساختهای ضروری در این طرح ها، موجب نارضایتی مردم میشود.
وی همچنین بر لزوم رعایت احترام به اربابرجوع در ادارات تأکیدکرد و افزود: هر جا دغدغه و گلایه مندی برای مردم ایجاد شود؛ بایستی مسئول مربوطه از سوی دستگاه قضایی مورد بازخواست قرار گیرد.