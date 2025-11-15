به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، اعضاءدرباره ساخت و ساز‌های غیرمجاز و نبود نظارت کافی از سوی سازمان نظام مهندسی، شهرداری و راه و شهرسازی در موضوعاتی مانند: اضافه تراکم و استفاده از نقشه‌های دوم و نیز برخورد نامناسب برخی کارکنان با ارباب‌رجوع، بحث و تبادل نظر شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام دراین نشست، ساخت و ساز‌های غیرمجاز را از مصادیق «منکر جامعه امروز» دانست و گفت: نبود امکاناتی مانند: پارکینگ، مسجد و سایر زیرساخت‌های ضروری در این طرح ها، موجب نارضایتی مردم می‌شود.

وی همچنین بر لزوم رعایت احترام به ارباب‌رجوع در ادارات تأکیدکرد و افزود: هر جا دغدغه و گلایه مندی برای مردم ایجاد شود؛ بایستی مسئول مربوطه از سوی دستگاه قضایی مورد بازخواست قرار گیرد.