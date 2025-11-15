یازدهمین جشنواره موسیقی «بیت و حیران» با حضور برجسته‌ترین هنرمندان موسیقی نواحی ایران از ۱۱ تا ۱۳ آذر در سردشت برگزار می‌شود؛ رویدادی که امسال با ارسال بیش از ۴۰۰ اثر، به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های معرفی، حمایت و پاسداشت موسیقی فولکلور ایرانی بدل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، یازدهمین جشنواره موسیقی «بیت و حیران» امسال با حضور هنرمندان برجسته موسیقی نواحی ایران توسط موسسه فرهنگی هنری شاور و به دبیری حسن حسن زاده و دبیری اجرایی ناصح بهرام بیگی از ۱۱ تا ۱۳ آذر در سالن یادمان شهدای شیمیایی هفت‌تیر در سردشت برگزار می‌شود.

این جشنواره فرصتی ویژه برای تقویت، گسترش و معرفی موسیقی فولکلور و بومی ایران فراهم می‌آورد. هدف اصلی جشنواره حمایت از هنرمندان و پاسداشت میراث موسیقی نواحی و فراهم کردن بستری مناسب برای رشد استعداد‌های جوان است.

در بخش رقابتی جشنواره، شرکت‌کنندگان در شاخه‌های تک‌خوانی، تکنوازی، دونوازی و گروه‌نوازی به رقابت می‌پردازند. سه رده سنی برای تک‌خوانی، تکنوازی و دونوازی تعریف شده است؛ گروه الف ۱۸ تا ۲۳ سال، گروه ب ۲۴ تا ۲۹ سال و گروه ج ۳۰ تا ۳۵ سال. گروه‌نوازی بدون محدودیت سنی برگزار می‌شود.

آثار شرکت‌کنندگان با معیار‌هایی همچون ریتم، کوک، نوانس و بیان موسیقی، تکنیک اجرایی، هماهنگی گروهی، اصالت شعر و موسیقی، تلفیق شعر و موسیقی، انتخاب قطعات، نوآوری همراه با حفظ اصالت و رعایت آداب صحنه ارزیابی خواهد شد.

هیئت داوران بخش رقابتی شامل علی‌اکبر مرادی، اردشیر کامکار، مجتبی قیطاقی، محمدعلی مرآتی و حیدر کاکی است.

همچنین، مرحله اولیه انتخاب آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره توسط گروهی از هنرمندان و پژوهشگران موسیقی نواحی شامل ساسان صوفی، عزیز کنگرلو، رحیم پورمند، مصطفی اسماعیلی، مسعود ابراهیم‌پور، محمد محمدنژاد، شیرزاد حسن‌زاده، سامان قادرپور، هیوا رحمن‌نژاد، آرش محموزاده، رامین عباسی و شبنم مسروری انجام شده است. تا پایان مهلت فراخوان، ۴۰۶ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که در شاخه‌های تک‌نوازی، دونوازی و گروه‌نوازی ثبت شده‌اند.

در کنار بخش رقابتی، بخش غیررقابتی جشنواره نیز میزبان اجرای برنامه‌های ویژه توسط اساتید و پیشکسوتان موسیقی نواحی است و بدون محدودیت سنی برگزار می‌شود. این بخش فرصتی است تا علاقه‌مندان با استادان برجسته موسیقی بومی ایران دیدار کرده و اجرا‌های متنوعی از مناطق مختلف کشور را تجربه کنند.