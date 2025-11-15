امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پیگیری اختلال در واردات نهاده‌های دامی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۴- ۱۷:۴۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اقتدار پهپاد ایرانی
اقتدار پهپاد ایرانی
۱۴۰۴-۰۸-۲۲
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
۱۴۰۴-۰۸-۲۲
الگوی آشوب
الگوی آشوب
۱۴۰۴-۰۸-۲۲
دادرسی زمانبر در دادگاه‌ها
دادرسی زمانبر در دادگاه‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۲۱
خبرهای مرتبط

توزیع بیش از ۱۲۰۰ تن نهاده دامی یارانه‌ای در کلاردشت

اخلال در توزیع نهاده‌های دامی خراسان جنوبی

تأمین و ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی در کردستان

کشاورزی باید از تولید معیشتی به تولید اقتصادی تغییر مسیر دهد

توزیع ۱۷۶ هزار و ۳۵۶ تن نهاده دامی در خراسان شمالی

برچسب ها: واردات نهاده دام ، نهاده دامی ، مشکلات دامداران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 