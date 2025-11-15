پخش زنده
«قرارمون کتابخانه»، «رویداد کتاب»، «کتابخانه به وسعت تهران» و «دست بهدست» از برنامههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در هفته کتاب است که با عنوان «تهرانِ کتابخوانها» طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه برنامههای سازمان فرهنگیهنری شهرداری تهران در سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با عنوان «تهرانِ کتابخوانها» اعلام شد.
این برنامهها از ۲۴ تا ۳۰ آبان در مناطق بیستودوگانه شهر تهران برگزار میشود و در برنامه «قرارمون کتابخونه»، مخاطبان کتابخانههای سازمان فرهنگیهنری در قالب یک قرار دستهجمعی در یک برنامه کتابمحور مانند رونمایی یا نقد و بررسی کتاب، تجلیل از اعضای کتابخانه و نویسندهها و فعالان محلی حوزه کتاب حضور مییابند. این برنامهها در فضای کتابخانهها اجرا خواهد شد.
همچنین فرهنگسراهای تهران در هفته کتاب میزبان «رویداد کتاب» خواهند بود که این رویداد در قالب رونمایی، نقد و بررسی یا معرفی کتاب، دعوت از نویسنده، تجلیل از چهرههای فرهنگی و نویسندگان محلی، مسابقه کتابخوانی، اردوی کتاب خواهد بود.
«کتابخانه به وسعت تهران» دیگر برنامهای است که از یکشنبه ۲۵ تا سهشنبه ۲۷ آبان برگزار میشود و در آن خدمات کتابخانهای مانند معرفی کتاب، عضویت رایگان شهروندان، اجرای برنامههای کتابمحور، چالشهای کتابمحور، میزبانی از فعالان حوزه کتابخوانی در خیابانها و اماکن عمومی مناطق بیستودوگانه ارائه میشود.
هدف از اجرای این برنامه، فراهم کردن فرصتی برای آشنایی شهروندان با کتابخانههای نزدیک به محل سکونتشان است و بخشی از امکانات فیزیکی کتابخانهها در این برنامه در معرض دید شهروندان قرار میگیرد.
رویداد «مبادله کتاب» با عنوان «دست به دست» از دیگر برنامههایی است که با هدف فراهم کردن فرصتی برای دسترسی بیشتر مردم به کتابها و همچنین گردش کتابهای بدون استفاده در جامعه با کمترین هزینه برگزار میشود.
در این رویداد، شهروندان میتوانند کتابهای خواندهشده و بدون استفاده خود را با دیگران مبادله کنند و کتابهایی نیز برای ارسال به مناطق محروم و کمبرخوردار شهر تهران جمعآوری میشود. رویداد «دست به دست» پنجشنبه ۲۹ آبان با مشارکت شهرداری منطقه ۶ در بلوار کشاورز برگزار خواهد شد.
چالش «هفتخانِ کتابدار» برنامهای است که برای کتابداران تدارک دیده شده و در آن هر روز یک پرسش چالشی از این افراد طرح میشود. همچنین جشن بزرگ «کتابیار» که هر سال با هدف تقدیر از کتابداران سازمان فرهنگی هنری برگزار میشود، پس از ایام فاطمیه برگزار خواهد شد.
مجموعه برنامههای باغ کتاب با عنوان «تهران میخواند»، تامین و بهروزرسانی منابع کتابخانهها، امکان عضویت رایگان در کتابخانهها، بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب، «دورهمی بچهکتابخونها» با حضور نوجوانان، «دیدار با کتابدار» و همچنین ۲۸ برنامه ویژه منطقهای در مراکز سازمان، دیگر برنامههای پیشبینیشده به مناسبت هفته کتاب است.