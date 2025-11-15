برنامه «تهران ۲۰» ، ویژه‌ برنامه زنده «کشیک سلامت» و برنامه شبانگاهی «امشب» از قاب سیما تقدیم مخاطبان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «تهران ۲۰»، امشب ۲۴ آبان‌ماه ، به بررسی دو موضوع مهم «وضعیت کنونی ذخایر آب سد‌های پنجگانه استان تهران» و «آخرین مصوبات مجلس در مورد قوانین جدید مهریه» خواهد پرداخت.

در بخش اول این برنامه، «محسن اردکانی»، مدیرعامل آبفای استان تهران، به تحلیل آخرین وضعیت ذخایر سد‌های پنجگانه و ضرورت اصلاح الگوی مصرف خانگی خواهد پرداخت.

در بخش دوم نیز، «حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین»، نماینده مجلس شورای اسلامی، جزئیات مصوبات جدید مهریه را تشریح خواهد کرد.

ویژه برنامه «کشیک سلامت»

ویژه‌برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب با حضور دکتر علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، به بررسی تازه‌ترین اقدامات و سیاست‌های وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف نظام سلامت کشور می‌پردازد.

برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب ساعت ۲۰ با حضور دکتر علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، از شبکه سلامت سیما پخش می‌شود.

در این برنامه، مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف نظام سلامت کشور، از جمله بهبود خدمات درمانی، وضعیت شبکه بهداشت، برنامه‌های ارتقای سلامت و مدیریت چالش‌های جاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

«کشیک سلامت» با اجرای مصطفی مصطفوی در قالب گفت‌وگویی تحلیلی به تبیین رویکرد‌ها و برنامه‌های جدید این وزارتخانه پرداخته و پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های مردم در حوزه سلامت خواهد بود.

برنامه شبانگاهی «امشب»

برنامه شبانگاهی «امشب» میزبان بازیگران و کارگردان سریال «دشتستان» می‌شود.

برنامه «امشب» یک برنامه شبانگاهی با اجرای محمدحسین مولایی است که شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۳ از شبکه یک روی آنتن می‌رود.

این برنامه امشب با حضور عوامل سریال «دشتستان» پخش می‌شود که سریال شبانه شبکه یک است.

امیر بشیری کارگردان، علی عطایی حور و ناصر سجادی حسینی بازیگران این مجموعه مهمان برنامه «امشب» هستند.

همچنین نعمت الله سعیدی نویسنده و روزنامه نگار فرهنگی دیگر مهمان برنامه است.

«امشب» به تهیه کنندگی محمدحسین بزرگی در هر قسمت میزبان اهالی فرهنگ و هنر است و تلاش دارد در گفت‌و‌گو با چهره‌های موثر فرهنگی و دغدغه‌مند در باب موضوعات روز و سوژه‌های کلان فرهنگ گفت‌و‌گو کند و با طراحی آیتم‌های مختلف ساعتی را برای حال خوب و آرامش خانواده‌ها فراهم آورد.