به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده انتظامی شهرستان یزد در راستای ترویج فرهنگ فرزندآوری و جوانی جمعیت، با حضور در منزل همکار انتظامی سرگرد ابوالفضل دهستانی، تولد فرزند نهم او را تبریک گفت.

سرهنگ شفیعی ضمن آرزوی سلامتی و سعادت برای نوزاد تازه متولد شده و خانواده همکار انتظامی گفت: این خانواده نماد عشق به زندگی و تعهد به ساختن آینده‌ای روشن برای کشور هستند.

وی افزود: فرزندآوری، نشانه‌ای از روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت فعال در رشد و پویایی جامعه است؛ چراکه چنین خانواده‌هایی نقش مهمی در تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند.