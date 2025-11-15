پخش زنده
نهمین فرزند یکی از نیروهای انتظامی استان یزد چشم به جهان گشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده انتظامی شهرستان یزد در راستای ترویج فرهنگ فرزندآوری و جوانی جمعیت، با حضور در منزل همکار انتظامی سرگرد ابوالفضل دهستانی، تولد فرزند نهم او را تبریک گفت.
سرهنگ شفیعی ضمن آرزوی سلامتی و سعادت برای نوزاد تازه متولد شده و خانواده همکار انتظامی گفت: این خانواده نماد عشق به زندگی و تعهد به ساختن آیندهای روشن برای کشور هستند.
وی افزود: فرزندآوری، نشانهای از روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت فعال در رشد و پویایی جامعه است؛ چراکه چنین خانوادههایی نقش مهمی در تقویت بنیانهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا میکنند.