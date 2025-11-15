هفته دوم لیگ برتر بدمینتون جام خلیج فارس در دو بخش بانوان و مردان برگزار شد و تیم‌ها در دیدار‌های رقابتی و نزدیک، نتایج مهمی را رقم زدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم لیگ برتر بدمینتون جام خلیج فارس در بخش بانوان و مردان با برگزاری چند دیدار پرهیجان دنبال شد و تیم‌ها با ثبت نتایج مختلف، جایگاه خود را در جدول رده‌بندی تثبیت کردند.

در بخش بانوان، تیم نفت تهران با ارائه یک عملکرد برتر، مقابل درخشان زنجان به پیروزی ۵ بر صفر دست یافت. در دیگر دیدار این هفته، تیم شهرداری محلات در مسابقه‌ای پایاپای و نزدیک موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ از سد شهید فخار مشهد عبور کند.

در بخش مردان نیز رقابت‌های جذابی برگزار شد. تیم رعد پدافند هوایی کرمان با نتیجه ۳ بر ۲ برابر چادرملو اردکان به برتری رسید. تیم درخشان زنجان نیز در دیداری حساس، پرتو نیرو روشا مشهد را با حساب ۳ بر ۲ شکست داد. همچنین تیم کاژه تهران با نتیجه ۵ بر صفر مقابل شهرداری محلات پیروز شد.

در لیگ برتر مردان، تیم‌های کاژه تهران، درخشان زنجان، چادرملو اردکان، شهرداری محلات، بسکی گنبد، پرتو نیرو روشا مشهد و رعد پدافند هوایی کرمان حضور دارند.

در بخش بانوان نیز ۵ تیم درخشان زنجان، شهرداری محلات، شهید فخار مشهد، کاژه تهران و نفت تهران در مسابقات این فصل رقابت می‌کنند.