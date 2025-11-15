پخش زنده
یک مقام امنیتی در استان واسط عراق اعلام کرد که درگیریهای قبیلهای بر سر زمینهای کشاورزی در مرکز عراق، منجر به کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن نُه نفر دیگر شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مقام که به دلیل نداشتن مجوز صحبت با رسانهها، خواست نامش فاش نشود، جزئیات بیشتری ارائه داد و گفت: «این درگیری اوایل روز شنبه در روستای خِشان بین اعضای یک قبیله بادیهنشین آغاز شد. هشت نفر کشته و نُه نفر دیگر زخمی شدند که همگی در درگیریها حضور داشتند.»
نیروهای امنیتی وارد عمل شده و منطقه را محاصره کردهاند، اما درگیریها همچنان ادامه دارد.
رقابتهای قبیلهای در عراق امری رایج است؛ کشوری که پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی رژیم صدام حسین و آغاز یکی از خونینترین دورههای تاریخ خود، دههها خشونت را پشت سر گذاشته است. قبایل در عراق نفوذ قابل توجهی دارند و اغلب بر اساس رسوم قبلیهای، اخلاقی و قضایی خاص خود عمل میکنند و در عین حال، دارای ذخایر مهمی از سلاح هستند.
گفتنی است در سال ۲۰۱۷، سازمان غیردولتی (Small Arms Survey) تخمین زد که ۷.۶ میلیون قبضه سلاح سبک در گردش در این کشور وجود دارد.