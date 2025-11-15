به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضا گفت: مسابقات مینی فوتبال قهرمانی باشگاه‌های نونهالان این شهرستان با شرکت ۱۰ تیم در دو گروه پنج تیمی به صورت دوره‌ای برگزار شد.

علی عبودی افزود: پس از برگزاری مرحله مقدماتی و نیمه نهایی دو تیم پرواز و صبا به دیدار پایانی راه یافتند .

در دیدار نهایی این مسابقات که در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهدای کوشک هزار برگزار شد ، تیم صبا با نتیجه هفت بر چهار حریف خود را شکست داد و قهرمانی این مسابقات را کسب کرد.