استاندار یزد: جامعهای که میخواند، ریشههای خود را میشناسد، آینده را هوشمندانه میسازد و در برابر چالشها، استوار و پایدار میماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاندار یزد طی پیامی به مناسبت فرارسیدن سی و دومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت این رویداد فرهنگی، بر نقش بیبدیل کتاب و مطالعه در دستیابی به توسعه پایدار فرهنگی و تحقق شعار «یزد پایدار» تأکید کرد.
در پیام محمدرضا بابایی آمده است: کتاب، این میراث گرانبها و چراغ فروزان دانش، از نخستین سپیدهدمان تاریخ تا به امروز، مطمئنترین راه برای تعالی روح انسان، گسترش خرد و پیمودن مسیر پیشرفت و توسعه بوده است.
در فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی ما که با فرمان الهی «بخوان» آغاز میشود، کتاب همواره جایگاهی رفیع داشته و سرچشمه جوشان حکمت و معرفتی بوده است که تمدنهای بزرگ را پیریزی کرده و اندیشمندان و فرهیختگان نامدار این مرز و بوم را در دامان خود پرورانده است.
امروز، در استان یزد که همواره مهد پرورش نخبگان و عالمان بوده است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشتی آگاهانه به فرهنگ مطالعه و انس با کتاب هستیم. تحقق شعار محوری استان، «یزد پایدار»، تنها در سایه توسعه زیرساختهای اقتصادی و عمرانی خلاصه نمیشود؛ بلکه پایداری حقیقی در گرو توسعه پایدار فرهنگی، پرورش نسلی خلاق، متفکر و آگاه است.
این آگاهی و خلاقیت، جز از طریق ترویج کتابخوانی و تعمیق فرهنگ مطالعه در جایجای جامعه، از کانون گرم خانواده تا مدارس و دانشگاهها، به دست نخواهد آمد. جامعهای که میخواند، جامعهای است که ریشههای خود را میشناسد، آینده را هوشمندانه میسازد و در برابر چالشها، استوار و پایدار میماند.
اینجانب ضمن گرامیداشت این هفته ارزشمند، از تمامی دستاندرکاران عرصه کتاب و کتابخوانی، از نویسندگان و مترجمان گرفته تا ناشران و کتابفروشان و کتابداران گرانقدر، که در این جهاد فرهنگی خالصانه تلاش میکنند، صمیمانه سپاسگزاری مینمایم.