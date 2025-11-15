دو دختر دانش‌آموز کلاتی با اهدای پول‌های قلک‌شان، کلاسشان را به تجهیزات آموزشی هوشمند، مجهز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات گفت: دو دانش‌آموز دبستان شهید جهانی دربند در شهرستان مرزی کلات با حس مسئولیت خود، پس انداز‌های شخصی شان را برای هوشمندسازی کلاسشان اختصاص دادند.

پروانه افزود: این اقدام فاطمه‌السادات میریان و ایسان دلیر جلایر، تحسین مسئولان آموزشی و مردم منطقه را برانگیخته است.

او با بیان اینکه کلاس اول این مدرسه با ۲۲ دانش‌آموز، نخستین بهره‌بردار از این اقدام خیرخواهانه بود، ادامه داد: دبستان شهید جهانی دربند دارای هفت کلاس و در مجموع ۱۱۵ دانش‌آموز است که تاکنون با کمک این دو دانش‌آموز، دو کلاس هوشمند شده است و پنج کلاس دیگر همچنان نیازمند تجهیز هستند.

وی در پایان تأکید کرد: جامعه‌ای که کودکانش چنین روحیه‌ای دارند، بی‌تردید آینده‌ای روشن پیش‌رو خواهد داشت و اقدام این دو دختر پرتلاش نشان می‌دهد برای ساختن فردایی بهتر، حتی کوچک‌ترین گام‌ها نیز می‌تواند از دل‌های بزرگ برداشته شود.