به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه سما، این سازمان افزود: بیش از ۹۰۰ بیمار در غزه هنگام انتظار برای انتقال به خارج از این منطقه به منظور درمان جان باختند.

۱۶ هزار و ۵۰۰ بیمار هنوز در انتظار تأیید سفر هستند، از جمله چهار هزار کودک که نیاز فوری به انتقال پزشکی دارند.

سازمان بهداشت جهانی هشدار داد، تأخیر در انتقال بیماران بدحال، در حکم صدور حکم اعدام است.

تدروس، رئیس سازمان بهداشت جهانی، باز شدن فوری تمامی گذرگاه‌ها و فراهم شدن امکان رفت و آمد آزادانه برای اقدامات پزشکی و انسانی به و از غزه را خواستار شد.

بسته بودن گذرگاه‌ها و ایجاد مانع در حرکت بیماران باعث فروپاشی وضعیت بهداشتی و وخیم‌تر شدن شرایط بحرانی شده است.

سازمان جهانی بهداشت از مه ۲۰۲۴ تاکنون ۱۱۹ مأموریت انتقال پزشکی انجام داده و توانسته است، هشت هزار بیمار از جمله پنج هزار و ۵۰۰ کودک را به خارج منتقل کند.

بیمارستان‌های غزه اکنون به دلیل کمبود دارو، سوخت و تجهیزات ضروری، با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

سازمان بهداشت جهانی با همکاری با نهاد‌های داخلی و بین‌المللی در حال بازسازی نظام بهداشت و درمان است که بر اثر جنگ به شدت آسیب دیده است.

