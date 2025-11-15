به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ اولین نیروگاه خورشیدی80 کیلو واتی خنداب در بانک کشاورزی این شهرستان به بهره برداری رسید /برای شهرستان خنداب در برنامه سه ساله تولید 42 مگاوات برق خورشیدی پیش بینی شده است

درجلسه هماهنگی برنامه های هفته بسیج شازند/ درباره مراسم بدرقه شهدای خوشنام هشت سال دفاع مقدس در شهرهای هندودر،آستانه،مهاجران تبادل نظر شد

با حضور مدیر کل اموزش و پرورش استان و نماینده مردم تفرش اشتیان و فراهان در مجلش مشکلات اموزش و پرورش اشتیان بررسی شد

در جلسه شورای فرهنگ عمومی اشتیان حجت الاسلام دانشی امام جمعه با اشاره به نقش محوری محله ها در شناسایی توانمندیها و مشکلات هر محله گفت این طرح با هدف افزایش مشارکت مستقیم شهروندان در مدیریت امور محلی اجرا می شود

با هدف کاهش اسیب ها اجتماعی جلسه هماهنگی طرح نماد با حضور مدیران مدارس و فرماندار تفرش برگزار شد / در این جلسه میقانی فرماندار توجه به مشکلات دانش‌آموزان در مراحل اولیه، را سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حفظ سلامت و امنیت اجتماعی فردا جامعه عنوان کرد و افزود باید با رویکرد حمایتی، اطمینان حاصل کنیم که هیچ کودکی در مسیر تحصیل و رشد خود با مانع اضطراری مواجه نشود

جمعی از مردم روستای نمک کوه و ساوه با اقامه نماز باران دست نیاز به درگاه حق بلند کردند و از درگاه خداوند طلب رحمت کردند