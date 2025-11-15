به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی رزازی امروز در نشست خبری گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکید بر شفافیت و آگاهی بخشی وجود داشت؛ استاندار تهران از آبان ماه ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد و یک سال از آغاز دوره او گذشته است.

وی افزود: در طول یکسال اجرای ۲ هزارو ۲۸۶ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۷۹.۵ همت را داشتیم. در استان تهران شیوه جدیدی از سفر‌های بین شهری را برگزار کردیم؛ دیدار‌های مختلفی توسط رییس جمهور با مردم شهرستان‌های استان صورت گرفت و باتوجه به ظرفیت‌های هر شهر اقدامات لازم صورت گرفت.

وی ادامه داد: ۶۹ مصوبه زیرساختی رهاورد این سفر‌ها شد که در جلسه شورای برنامه ریزی ۳۶ همت اعتبار برای آن تخصیص داده شد.

سخنگوی استاندار تهران همچنین با تاکید بر لزوم توزیع عادلانه امکانات و پیگیری نظام مسائل سفر‌ها از سوی استاندار گفت: در هر سفر از زیرساخت‌ها و مسائل اقتصادی بازدید و در نهایت در هر شهر تفاهمنامه مشترک منعقد می‌شد در مجموع ۱۶ سفر و ۴۰۵ مصوبه عمرانی، زیرساختی و توسعه‌ای نتایج این سفر‌ها بود.

سخنگوی استاندار تهران در ادامه گفت: حل مشکل کمبود فضا‌های آموزشی همیشه مورد تاکید استاندار تهران است. در یک سال گذشته ۱۲۴ مدرسه تحت قالب هزارو ۴۰۰ کلاس درس را تحویل دانش آموزان دادیم و این تعداد تا پایان سال به ۱۴۳ مدرسه خواهد رسید. در حوزه بهداشت و درمان ۱۳ طرح تعریف شد؛ سرانه فعلی ما ۹۳ صدم درصد است با اجرای این طرحهای به میانگین به ۱.۴ می‌رسد.

وی ادامه داد: در حوزه قانون هوای پاک جلوگیری از بارگذاری‌های جدید جمعیتی، جایگزینی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده، در دستور کار قراردادن قطار‌های حومه‌ای مثل ریل باس‌ها از جمله برنامه‌های ما هستند؛ طرح کهاب (کاهش، انتقال و هدایت بخارات بنزینی) از دیگر برنامه ماست و ما برای ۱۰۵ جایگاه این اقدام را انجام دادیم و ۶۹ جایگاه دیگر در دستور کار است.

رزازی یاد آور شد: فاز ششم شهر اندیشه بعد از ۳۵ سال تعیین تکلیف شد؛ ۱۵۶ پرونده مهم در حوزه اراضی تعاونی‌ها به نتیجه رسید که شیخ جنید در پیشوا با ۳۵ سال بلاتکلیفی، محله عیوض رودهن، اراضی فرهنگیان شهریار، فاز شش اندیشه و کمیته رفاه شهریار از جمله نظام مسائل‌های استان‌هاست.

وی تاکید کرد: استانداری به عنوان یک جایگاه حاکمیتی تلاش دارد در برابر بسیاری از مسائل در حوزه شهرسازی و معماری بایستد.

سخنگوی استانداری تهران با بیان این‌که استان تهران در گذشته جمعا ۲۳ مگاوات از انرژی خورشیدی برخوردار بود، گفت:، اما در دوره جدید قرارداد یک مجموعه ۲ هزار مگاوات بسته شده و صدور ۱۲ هزارمگاوات انرژی به متقاضی‌ها نیز انجام شده است.

وی اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز در بحث زیرساخت‌ها و کالا‌های معیشتی اقداماتی انجام شد و کمبود‌ها احساس نشد.

رزازی درباره تنش آبی تهران تاکید کرد: ارتباطات بسیاری تنگاتنگی در این حوزه گرفته شد؛ همه تفاهم دارند تا مشکلات آبی تهران رفع شود. خط انتقال آب طالقان در فاز اول به بهره‌برداری رسید و ۵ هزار لیتر بر ثانیه به ظرفیت آبی تهران اضافه شد. رینگ قمر بنی هاشم و طرح علاج بخشی سد لار دیگر طرحهای در دست پیگیری است. اتفاقات خوبی در این حوزه در حال رخ دادن است. همچنین هفت تصفیه خانه به زودی به مدار کار اضافه خواهد شد.

سخنگوی استانداری تهران با اشاره به اظهارات شهردار تهران در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد حریم گفت: آقای شهردار و آقای سخنگوی شهرداری اظهاراتی داشتند؛ قانون حسن ختام است و رهبری انقلاب نیز تاکید داشتند که باید جلوی گسترش ساخت و ساز را بگیریم. سال‌های ۴۷، ۷۰ و ۸۶ این مساله در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی شده است؛ امسال هم بعد از ساعت‌ها جلسه مصوبه‌ای در این شورا به همه ابلاغ شد. باید در شرایط آرامش صحبت کنیم و چرا از قانون تمکین نمی‌کنند؟ آقایان حتما مطالعه کنند که نمایندگان شهرداری در جلسه حاضر شدند و پای مصوبه را امضا کردند.

وی ادامه داد: این حاصل سال‌ها خلا قانونی بود که وزارت راه و شهرسازی و استانداری تهران آن را رفع کردند؛ هم شهرداری و هم متولیان ساخت و ساز باید پاسخگو باشند. استانداری به دنبال کار انتفاعی نیست و می‌خواهد در این خصوص نظارت کند. برخی صحبت‌ها به دور از انصاف و به دور از ادبیات فنی است. قانون حسن ختام است و قانون قاضی خواهد بود؛ وزارت کشور در همان قانون سال ۱۳۸۶ گفته تا تعیین تکلیف بند‌های مصوبه شورای عالی و شهرسازی، قانون نمی‌تواند به اجرا برسد. شهرداری‌های برای هرگونه مجوز به کارگروه استانداری تهران مراجعه کنند؛ استاندار از روز اول اعلام کرد در برابر فساد خواهد ایستاد و تمام مشکلات امروز به دلیل رشد غیرقانونی ساختمان‌های شهر بوده است.

رزازی خاطرنشان کرد: کلنی‌های جمعیتی در حریم شکل گرفته است و این اتفاق حاصل چیست؟ من دوستان را به آرامش دعوت می‌کنم و جای تعجب دارد کسانی که ادعای خدمت به مردم را دارند چنین رفتار می‌کنند. هرجایی بدون مجوز اتفاقی رخ دهد، این دوستان باید پاسخگو باشند. وظیفه حاکمیتی استانداری نظارت عالی است و تغییر ساختاری ایجاد نشده است؛ در اداره کل حریم ماموریت جدیدی تعریف شده و مسئول پیگیری مصوبات خواهد بود. ما مبتنی برقانون مداری و شفافیت در خدمت مردم خواهیم بود و اصحاب رسانه می‌توانند مصوبات را پیگیری کنند. ما هیچ تضادی با مدیریت شهری نداریم، اما به خاطر اتفاقات اخیر مدیریت شهری را به نظم بخشی به امور دعوت می‌کنیم. ایجاد فناوری‌های نوین و هوشمند در حریم در دستور کار ماست و در آینده به اجرا خواهد رسید.

وی با اشاره به آمادگی شهر تهران برای برگزاری انتخابات تناسبی تصریح کرد: اعضای ستاد انتخابات استان تهران به سرعت مشخص شده و جلسات در حال برگزاریست؛ چهار مولفه امنیت، سلامت انتخابات، رقابت و مشارکت حداکثری در دستور کار است. بی طرفی و قانون مداری مجریان انتخابات مورد تاکید استاندار تهران است و هر گونه جانب داری از گروه‌های خاص غیرقابل قبول است. انتخابات الکترونیکی ضامن سلامت انتخابات است؛ فرمانداران ملزم شدند که قانون انتخابات اجرا شود. رقابتی‌ترین دوره کشور را در انتخابات تهران خواهیم داشت.

رزازی تاکید کرد: برای اولین بار خانه احزاب راه اندازی شده است و این نوید روز‌های خوبی خواهد بود. استانداری برنامه‌های خوبی برای مشارکت مردم دارد که یکی از آنها مشارکت احزاب مختلف در این انتخابات خواهد بود.

سخنگوی استانداری تهران درباره برنامه استانداری برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده گفت: جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی از جمله برنامه‌های ماست و در حال کار روی مساله تحویل آن به مردم هستیم؛ به زودی خبر تحویل موتورسیکلت به مردم اعلام خواهد شد و تسهیلات لازم نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

رزازی درباره آمار خروج اتباع غیرمجاز از استان تهران نیز گفت: ما بنا بر تکریم و حسن همجواری داریم؛ ما همیشه میزبان‌های خوبی بودیم و مسالمت آمیز در کنار اتباع زندگی کردیم. با این حال رشد بی‌رویه‌ای از سوی اتباع غیرمجاز رخ داد و باعث شد ساماندهی اتباع به صورت جدی پیگیری شد. از ابتدای اجرای طرح ۴۷۰ هزار نفر خروج اتباع غیرمجاز داشتیم. از ابتدای مهر از طریق سامانه هزارو ۴۳۸ حدود ۲ هزار تماس صورت گرفت و ساماندهی با تاکید برتکریم اتباع صورت گرفت. با خروج اتباع ۳ هزار کلاس درس در استان آزاد شد. از طریق سامانه بار‌ها تماس گرفته شد و اقدامات اخیر از سوی مردم مورد تقدیر قرار گرفت.

وی در خصوص مترو‌های اقماری استان تهران گفت: در حوزه تردد‌های حومه‌ای، روزانه حدود ۷۰۰ هزار خودرو در محور‌های مواصلاتی ورودی و خروجی استان تهران تردد می‌کنند؛ در حالی‌که روزانه تنها ۱۶ هزارو ۵۰۰ مسافر و سالانه ۶ میلیون مسافر بوسیله قطار‌های حومه‌ای راه‌آهن و از طریق ۲۰ دستگاه ریل‌باس جابه‌جا می‌شوند. این جابه‌جایی منافع ملی قابل توجهی دارد؛ از جمله صرفه‌جویی در مصرف سوخت، جلوگیری از تصادفات و کاهش بسیاری از هزینه‌ها. با توجه به جلسات رئیس‌جمهور با استاندار تهران و وزیر کشور و همچنین بازدید‌های میدانی شخص رئیس‌جمهور از این محور‌ها در هفته‌های اخیر، مقرر شده است کار تکمیل و بهره‌برداری از این خطوط حومه‌ای با سرعت دنبال شود. در برخی نقاط نیاز به اتصال و در برخی نقاط نیاز به احداث وجود دارد.

رزازی اضافه کرد: یکی از این مسیرها، محور تهران – رامین – پیشوا است که زیرساخت‌های موجود آن فعال شده است. اما طرح اصلی، احداث خط حومه‌ای تهران – پیشوا با طول ۵۲ کیلومتر (و به صورت دوخطه در مجموع ۱۰۴ کیلومتر) است که اکنون ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. دوستان با دو سناریوی مختلف در حال پیگیری هستند تا این خط به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

همچنین محور‌های تهران – اسلامشهر – کرج و تهران – کرج – هشتگرد از دیگر مسیر‌هایی هستند که در حال بررسی و پیگیری‌اند. مجموعه راه‌آهن، معاونت عمرانی استانداری و سایر بخش‌های مرتبط با دستور صریح رئیس‌جمهور، این پروژه‌ها را دنبال می‌کنند.

وی تاکید کرد: مسیر خط حومه‌ای شهر قدس نیز از موضوعات مهمی است که در دستور کار قرار دارد. اگر همه این طرح ها با پیشرفت فعلی و البته با تأمین اعتبارات لازم ادامه یابد، مردم به‌زودی اخبار خوبی خواهند شنید. تأمین اعتبار از راه‌های مختلف در حال بررسی است و سناریو‌های گوناگونی برای آن طراحی شده است. البته باید توجه داشت برخی مشکلات، از جمله توقف‌های حومه‌ای، با مبالغ محدود قابل حل نیست و هر کسی وعده رفع سریع این مسائل را بدهد، واقع‌بینانه صحبت نکرده است. با این حال، با جایگزینی‌هایی که در برنامه است، مسیر‌هایی که ذکر شد و تأکیدات رئیس‌جمهور و استاندار تهران، ان‌شاءالله به‌زودی شاهد پیشرفت‌های ملموس خواهیم بود و اخبار خوش آن به مردم عزیز تهران اعلام خواهد شد.