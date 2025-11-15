به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۴ شهرداری کاشان با اشاره به ظرفیت فرهنگی گردشگری منطقه فین کاشان گفت: قرارگیری باغ جهانی فین کاشان به عنوان مهمترین جاذبه گردشگری کاشان و آران و بیدگل موجب حضور گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور است.

محمدعلی فرجی افزود: با توجه به لزوم زیر ساخت‌ها و اتمام مرحله نخست بهسازی که شامل انتقال شبکه برق فشار قوی از حالت هوایی به زمینی بود، عملیات جمع آوری آسفالت در محدوده باغ فین هم آغاز شد.

وی تصریح کرد: در همین راستا مسیر حدفاصل سه راه گذر سادات تا باغ جهانی فین یک طرفه شده و مسیر برگشت تا اطلاع ثانوی مسدود است.

فرجی از شهروندان و گردشگران خواست از بلوار امام رضا (ع)، بلوار باقر العلوم (ع) و محله مصلای فین به عنوان مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.