مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری گفت:از دی ماه پذیرش اعتبار مالیاتی منوط به صدور فاکتور الکترونیکی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عزیزالله گنجی افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ هیچگونه اعتبار مالیاتی به فاکتور‌های خارج از سامانه مودیان (فاکتور‌های کاغذی) تعلق نخواهد گرفت.

گنجی افزود: تغییراتی نیز در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره‌های تابستان و پاییز اعمال شده که بر اساس آن، مودیان مکلفند اطلاعات خرید‌های خود را به‌صورت سیستمی و در قالب فایل‌های تعیین‌شده در اظهارنامه ثبت و بارگزاری کنند.