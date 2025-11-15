پخش زنده
مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری گفت:از دی ماه پذیرش اعتبار مالیاتی منوط به صدور فاکتور الکترونیکی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عزیزالله گنجی افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ هیچگونه اعتبار مالیاتی به فاکتورهای خارج از سامانه مودیان (فاکتورهای کاغذی) تعلق نخواهد گرفت.
گنجی افزود: تغییراتی نیز در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دورههای تابستان و پاییز اعمال شده که بر اساس آن، مودیان مکلفند اطلاعات خریدهای خود را بهصورت سیستمی و در قالب فایلهای تعیینشده در اظهارنامه ثبت و بارگزاری کنند.