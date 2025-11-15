به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مسئول بسیج سازندگی استان البرز از برگزاری رزمایش خدمات رسانی جهادی (جهادگران فاطمی) همزمان با هفته بسیج خبر داد و گفت: همزمان با هفته بسیج هر پایگاه بسیج دست کم با ارائه یک فعالیت جهادی، در خدمات رسانی حداکثری به مردم می‌کوشد.

سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار با بیان اینکه از گروه‌های جهادی برتر در خدمت رسانی به مردم در این رزمایش تقدیر خواهد شد، افزود: این رزمایش به صورت زنده و همزمان از طریق ویدئو کنفرانس در نواحی مختلف استان البرز برگزار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به افتتاح ده‌ها پروژه و رونمایی از صد‌ها خدمت جهادی، خاطرنشان کرد: بهره برداری از پروژه‌های سیل بند و آبخیز تا جالیز در شهرستان‌های مختلف استان البرز، برپایی نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای صد‌ها خدمت جهادی در هفته بسیج از مهمترین فعالیت‌های بسیج سازندگی البرز در هفته بسیج است.