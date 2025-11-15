پخش زنده
نخستین نشست دیپلماسی علمی حوزه سرزمینی قرارگاه منطقهای غدیر شمال کشور نیروی زمینی سپاه با شعار اقتدار علمی، گامی بر توسعه و امنیت پایدار شمال کشور به میزبانی این یگان در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛این نشست که با حضور اساتید هیئت علمی دانشگاههای سطح استان گلستان و صاحب نظران و ایده پردازان حوزه عملیاتی مهندسی رزمی برگزار شد، بر احصاء و رفع نیازهای عملیاتی مهندسی رزمی در ارتقاء ماموریتهای مرزی و دفاعی با رویکرد پساجنگ ۱۲ روزه تاکید شد.
همچنین سرتیپ دوم پاسدار منوچهر شوکتی فرمانده رزمی ۴۵ جواد الائمه (ع) ضمن تاکید اهمیت موضوع پیشرفت علوم و فناوری روز گفت: یکی از مهمترین مسائلی که امروز با آن مواجه هستیم پیشرفت علوم در حوزه هوش مصنوعی است و این موضوع اهمیت بهرهمندی ما از شرکتهای دانش بنیان و استفاده از محصولات فناورانه مراکز علمی را دو چندان میکند.