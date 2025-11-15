شبکه ورزش در چارچوب فوتبال مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، امشب دو دیدار حساس از این رقابت‌ها را پخش خواهد کرد. دیدار بین دو تیم گرجستان و اسپانیا در ساعت ۲۰:۳۰ و در ساعت ۲۳:۱۵ رقابت بین تیم‌های سوئیس و سوئد را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، امشب شنبه ۲۴ آبان از ساعت ۲۰:۳۰ دیدار بین دو تیم گرجستان و اسپانیا و تقابل تیم‌های سوئیس و سوئد را در ساعت ۲۳:۱۵ با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌کند.

دیدار زنده دو تیم سوئیس و سوئد در قالب برنامه «لذت فوتبال» پخش خواهد شد.