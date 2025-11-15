به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامى کوهسرخ گفت: با توجه به وقوع سرقتهاى مکرر قطعات خودرو در شهرستان هاى کوهسرخ، نیشابور، کاشمر و مه ولات، پیگیرى موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.

سرهنگ مهدى قاسمى افزود: ماموران پلیس آگاهى با انجام تحقیقات میدانى و با اشراف اطلاعاتى موفق شدند متهم را که با استفاده از یک دستگاه خودرو سوارى در ساعت هاى پایانى شب اقدام به سرقت باترى و کامپیوتر خودرو شهروندان مى کرد، در شهر مشهد شناسایى کنند.

او بیان داشت: ماموران انتظامى شهرستان کوهسرخ با همکاری کاراگاهان پلیس آگاهى استان مخفیگاه متهم را در بخش رضویه شهرستان مشهد شناسایى و ضمن دستگیرى وى در بازرسی از مخفیگاهش هشت عدد باترى سرقتى خودرو کشف کردند.

سرهنگ قاسمى با بیان این که متهم در بازجویى اولیه به ۲۸ فقره سرقت باترى و کامییوتر خودرو در شهرستان هاى کوهسرخ، نیشابور، کاشمر و مه ولات اعتراف کرد، گفت: با هماهنگى مقام قضایى تحقیقات پلیس براى دستگیرى همدست وى ادامه دارد.

فرمانده انتظامى شهرستان کوهسرخ در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.