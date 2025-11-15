رئیس جهاد کشاورزی بروجرد گفت:سالانه سه هزار و ۲۰۰ تن ماهی سردآبی و یکصد تن ماهی خاویاری در این شهرستان تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛غلامحسین اکبری رئیس اداره شیلات بروجرد گفت: دو مرکز تکثیر ماهی قزل آلا و دو مرکز تفریق تخم چشم زده ماهی در این شهرستان وجود دارد .





عزت اله نباتی رئیس جهاد کشاورزی بروجرد هم گفت: ۴۷ مزرعه پرورش ماهی با اشتغالزایی ۶۰۰ نفر در این شهرستان وجود دارد که سالانه از این مزارع سه هزار و ۲۰۰ تن ماهی سردآبی و ۱۰۰ تن ماهی خاویاری تولید و روانه بازار مصرف می شود .



سرانه مصرف ماهی در لرستان ۷ تا ۸ کیلوگرم است که از میانگین کشوری پایین‌تر است.



استان لرستان با تولید سالانه ۴۵ هزار تن آبزیان، زمینه ی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۲۰ هزار نفر را فراهم کرده است.





