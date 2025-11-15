پرداخت بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در بوشهر
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان بوشهر از پرداخت بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در استان خبر داد که ۳۲۰ میلیارد تومان آن در بخش کشاورزی پرداخت شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رسول زارعی بیان کرد: از هزار میلیارد تومان سهم استان از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه، تا کنون بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان برای طرحهای تولیدی و اشتغالزا پرداخت شده است.
وی افزود: با وجود آغاز دیرهنگام روند پرداخت، سرعت ارائه تسهیلات از سوی شبکه بانکی استان رضایتبخش بوده و طبق برنامهریزی جدید، پیشبینی میشود تا یکی دو ماه آینده تمام مصوبات مربوط به طرحهای نیمهتمام اجرایی شود.
وی به بخشهای اولویتدار پرداخت تسهیلات نیز اشاره کرد و گفت: حوزههای کشاورزی، بهداشت و درمان، شیلات و گردشگری بیشترین تمرکز را در پرداخت تسهیلات داشتهاند و تا کنون بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی پرداخت شده که بیشترین سهم را در میان بخشها دارد.
وی از بانک کشاورزی به عنوان بانک پیشتاز در این زمینه یاد کرد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اضافه کرد: پرداخت این تسهیلات در کنار تسریع اجرای طرحهای تولیدی، زمینه اشتغال بیش از ۴۱۱ نفر را در استان فراهم کرده و به رونق اقتصاد محلی کمک خواهد کرد.