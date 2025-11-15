به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا در آیین افتتاح این برنامه گفت: این رویداد یکی از برنامه‌های ملی است که امسال در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود و هدف آن، ترویج گفتمان الگوی زن مسلمان با بهره‌گیری از هنر و تقویت شبکه‌سازی میان بانوان هنرمند استان است.

سرهنگ مجیدی افزود: این برنامه فرصتی برای معرفی آثار فاخر هنرمندان زن و الگوهایی چون حضرت زینب(س)، حضرت زهرا(س) و زنان تأثیرگذار در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی به جامعه است

جعفرپور، سرپرست بسیج هنرمندان سپاه کربلا، با اشاره به نقش فعال بانوان هنرمند مازندران، گفت: این برنامه دومین رویداد استانی و نخستین رویداد تخصصی با عنوان «باهنران» است که در قالب رشته‌هایی مانند طراحی، نقاشی و پوستر اجرا می‌شود و موضوعاتی چون نقش حضرت زینب(س)، نقش بانوان مازندران در جنگ دوازده‌روزه و حضور زنان صبور غزه را دنبال می‌کند.

دبیر رویداد سراسری باهنران، نیز درباره جزئیات این دوره گفت: این دوره در هفت رشته هنری برگزار می‌شود و مضامین آن شامل مادران و زنان در جنگ دوازده‌روزه، مادران غزه، صبر و شکیبایی حضرت زینب(س) و شناسایی زنان شهید استان است.

شاکری، از تمامی بانوان هنرمند در حوزه هنرهای تجسمی دعوت کرد در این فراخوان شرکت کرده و از طریق سایت و گروه باهنران با دبیرخانه این رویداد در ارتباط باشند.